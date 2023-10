Napoli Est, tutto da rifare per la fontana di Buren: affoga tra melma e calcare

Melma e calcare invadono la fontana di via Argine a Ponticelli, quartiere nella zona Est di Napoli. Così si spengono i colori dell'opera d'arte contemporanea firmata da Daniel Buren e restaurata appena sei mesi fa in occasione del passaggio del Giro d'Italia.

La fontana è attiva ma le superfici sono completamente sporche. La melma, le incrostazioni di calcare e lo smog rappresentano un punto critico per l'opera dell'artista francese posta lungo la trafficata arteria stradale di Ponticelli, ai piedi degli uffici dell'Abc Napoli, l'azienda comunale che gestisce il ciclo delle acque in città, e del PalaVesuvio.

É evidente la mancanza di cura e manutenzione nel corso delle ultime settimane.

La necessità di assicurare interventi periodici era già chiara anche al momento del restyling realizzato in primavera vista l'occasione della kermesse sportiva internazionale. Rimessa a nuovo e "inaugurata" alla presenza degli amministratori del Comune di Napoli, a ben vedere, la fontana di Buren era stata spenta già qualche giorno dopo l'evento sportivo.

Soltanto in seguito alla denuncia pubblica de Il Mattino era stata ripulita e rimessa in funzione. A distanza di pochi mesi, però, la situazione di degrado si ripresenta e non vede soluzione. Un triste spettacolo sotto gli occhi di migliaia di persone che quotidianamente attraversano l'incrocio di via Argine, strada di accesso al popoloso quartiere di Napoli Est.