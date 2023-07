Napoli, melma nella fontana di Ponticelli: l'opera di Buren senza cura

Si spengono i colori della fontana di Daniel Buren. L'opera d'arte contemporanea in via Argine a Ponticelli, quartiere nella zona Est di Napoli, è stata riqualificata appena due mesi fa ma è di nuovo in condizioni precarie.

Da molti giorni, infatti, non si effettua la pulizia delle coloratissime superfici della fontana posta ai piedi degli uffici dell'ABC Napoli, l'azienda comunale che si occupa del ciclo delle acque in città, e della cittadella sportiva Palavesuvio.

Polvere, smog e melma si sono accumulati sull'opera d'arte contemporanea realizzata dall'artista francese e "consegnata" alla città nel 2004.

Resta, dunque, il nodo della manutenzione del monumento posto lungo l'importante strada di Napoli Est. Già a fine maggio scorso, a poca distanza dall'inaugurazione del restyling realizzato in occasione del Giro d'Italia, sono nate polemiche in quanto la fontana è stata spenta per diversi giorni così da annullare lo spettacolo ammirato nelle ore della gara sportiva.

Poi, dopo il racconto de Il Mattino, l'azienda comunale è intervenuta per assicurare igiene e decoro.

Ora, però, occorre nuova cura.