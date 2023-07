Napoli Est, disagi per porta a porta e a Ponticelli tornano i cassonetti stradali

Tornano i cassonetti stradali a Ponticelli, il quartiere nella zona orientale di Napoli dove, a metà giugno, è stato avviato il nuovo servizio di igiene urbana che prevede il prelievo porta a porta dei rifiuti differenziati. Nonostante la massiccia partecipazione da parte di residenti e commercianti al nuovo piano di raccolta si registrano ancora disagi per la mancanza di igiene e decoro in diverse aree.

Le situazioni sono dovute principalmente all'irregolarità del prelievo da parte degli addetti e, in alcuni casi, anche all'accumulo di rifiuti a bordo di strade o in punti diversi da quelli indicati dagli operatori. Caso anomalo, ad esempio, è quello di via Luigi Franciosa a Ponticelli, strada a ridosso del centro storico del quartiere di Napoli Est. Per tale strada, infatti, l'azienda comunale Asìa ha previsto un modello specifico di raccolta vista la criticità già evidente da tempo, ossia il costante sversamento di rifiuti di ogni genere a ridosso delle abitazioni.

Proprio in tale zona sono stati installati, nelle ultime ore, diversi cassonetti utili allo smaltimento di rifiuti in maniera differenziata: umido, vetro, carta, plastica e non riciclabile.

I cinque contenitori sono stati posizionati nell'area a ridosso di via Ulisse Prota Giurleo e della torre residenziale di largo Claudio Molinari dove, appena un mese fa, sono stati rimossi cassonetti grigi e le campane multi-materiale. Dunque, una scelta diverse rispetto a quella comunicata inizialmente dall'azienda municipalizzata per servire le migliaia di persone che abitano nelle palazzine popolari della zona.

Disservizi e circostanze di degrado saranno all'attenzione di una specifica riunione di commissione comunale con delega all'ambiente richiesta da Gennaro Demetrio Paipais, consigliere comunale del gruppo Manfredi Sindaco. L'incontro, ancora non programmato, è utile a discutere sulle criticità e sui disagi per famiglie e commercianti e per attuare delle azioni risolutive.

A volerci vedere chiaro sono anche i consiglieri della Municipalità di Napoli Est. Dal "sacchetto selvaggio" alle discariche a cielo aperto di rifiuti di ogni genere: azioni che necessitano di specifici controlli. É la richiesta dei consiglieri municipali Carlo Capasso (gruppo Per la città) e Luigi Limatola (gruppo M5S) che evidenziano la necessità del «controllo del territorio da parte della polizia municipale, rafforzata da alcuni giorni di nuove 14 unità, ed anche impegnando le guardie ambientali».



Si attendono, dunque, risposte visto anche il forte caldo di questi giorni che peggiora nettamente le condizioni di igiene e decoro di molte strade della zona con una forte ricaduta sulla vivibilità.