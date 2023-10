Napoli, caos in corso San Giovanni: nessuno rispetta il nuovo percorso

Disagi in corso San Giovanni a Teduccio, nell'omonimo quartiere nella zona orientale di Napoli, dove si registrano costantemente caos e rallentamenti. La nuova sistemazione della strada non ha (ancora) risolto le note problematiche della trafficata arteria di Napoli Est.

In particolare, la difficile circostanza interessa il tratto del corso a ridosso della zona di Vigliena dove, di recente, è stato realizzato il "contestato" cordolo spartitraffico tra le corsie destinate ai mezzi pubblici e quelle aperte a tutti gli altri veicoli. Questi ultimi, in particolare, dovrebbero percorrere soltanto la carreggiata lato mare in entrambe le direzioni - verso il centro città e verso Portici - lasciando libere quella dedicata a tram e autobus: a indicarlo è la cartellonistica installata di recente. Scarsa informazione sul nuovo percorso e spazio ridotto all'osso portano molti autisti a scegliere la soluzione più immediata - ossia l'utilizzo del tratto destinato ai mezzi pubblici - mentre la carreggiata lato mare è quotidianamente occupata da veicoli in sosta selvaggia che rallentano il traffico e, in molte occasioni, creano pericoli per pedoni e autisti.

Il ristretto spazio a disposizione mette in difficoltà, in particolare, coloro che sono alla guida di mezzi ingombranti e pesanti come autobus, pullman e camion.

A ben vedere, a dover prestare particolare attenzione sono anche i pochi autisti che imboccano correttamente la corsia in direzione Napoli centro che si ritrovano davanti veicoli in senso opposto e in condizioni di scarsa visibilità.

Da diversi mesi il corso di San Giovanni a Teduccio è interessato dai lavori di rifunzionalizzazione del sistema fognario e di riqualificazione della strada. Tra gli obiettivi del complesso intervento anche un netto miglioramento della situazione a favori di autisti e pedoni. Una vera e propria sfida in una delle strade più trafficate e frequentate in città.