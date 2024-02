Caos corso san Giovanni: nuovo piano del Comune con 45 stalli per la sosta

Caos e poca sicurezza in corso San Giovanni a Teduccio, nell'omonimo quartiere della zona orientale di Napoli. In tanti evidenziano le criticità lungo la "nuova strada" realizzata con i lavori di riqualificazione che intanto proseguono in altri tratti. Soltanto pochi autisti seguono la segnaletica dell'importante strada di Napoli Est con il rischio di tamponamenti e pericoli per i pedoni.

A fare chiarezza è il Comune di Napoli che ha messo nero su bianco le indicazioni sulla viabilità del lungo tratto compreso tra via Ponte dei Francesi e via Ferrante Imparato.

I lavori hanno modificato la strada per decine e decine di metri. Evidente l'impatto del cordolo in cemento che separa le corsie con i binari da quelle per tutti gli altri veicoli. Poi la realizzazione di aree di sosta fuori carreggiata e di nuovi attraversamenti pedonali. In sostanza l'ampia strada di Napoli Est è stata divisa in due carreggiate. Quella lato monte è destinata ai tram e agli altri mezzi di trasporto pubblico: a ben vedere questi ultimi possono transitare soltanto nella corsia verso il centro città.

La carreggiata lato mare, anch'essa con due corsie contrapposte e limite di trenta chilometri orari, è aperta a tutti gli altri veicoli. Imposto il divieto di sosta con rimozione coatta ma il parcheggio è assicurato in numerosi stalli: in direzione Portici ci sono 27 spazi a spina di pesce e 10 in parallelo al marciapiede. In senso opposto si contano 8 stalli lungo lo spartitraffico. Per la sicurezza dei pedoni sono stati previsti tre attraversamenti - anticipati dai sistemi di rallentamento a effetto ottico - e sono stati individuati due posti destinati ai veicoli per persone con disabilità.

Intanto si prosegue con la riqualificazione del sistema fognario dell'asse costiero di Napoli Est. Da lunedì 5 a giovedì 8 febbraio, in particolare, si lavorerà al manto stradale in via Pietro Signorini e via Ferrante Imparato (tratto tra il civico 16 e corso San Giovanni). Le parti interessate dalla fresatura e dalla posa del nuovo tappetino saranno progressivamente chiuse al traffico con ricadute anche su via Nuova Villa e in via Signorini.