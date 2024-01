Napoli, nuovi attraversamenti rialzati a Ponticelli

Il Comune di Napoli - nel quadro delle iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale in città - questa mattina ha dato il via ai lavori per la costruzione di sei attraversamenti pedonali rialzati nella VI Municipalità, precisamente in via Mario Palermo.

I lavori si stanno svolgendo a traffico aperto, chiudendo mezza carreggiata alla volta; occorreranno (condizioni meteorologiche e di viabilitá permettendo) circa quattro o cinque giorni.

«Con il programma di interventi approvato dalla Giunta a settembre dello scorso anno continua l’impegno dell’Amministrazione verso una maggiore sicurezza stradale - ha dichiarato l’Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza - si tratta di migliorare attraversamenti pedonali e sistemi semaforici, come già sperimentato positivamente in alcuni punti della città».

«Gli interventi in corso contribuiscono efficacemente a garantire un maggiore livello di tutela dei pedoni in materia di sicurezza stradale», ha dichiarato l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu.