Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra. Nel corso delle attività sono state identificate 66 persone, di cui 16 con precedenti di polizia e 4 sottoposte alla misura degli arresti domiciliari, controllati 43 veicoli ed, altresì, contestate 2 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa e circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro che è stato confiscato.

Gli agenti mentre stavano passando lungo viale 2 Giugno, hanno poi notato un uomo scendere frettolosamente da un'autovettura in sosta che, alla loro vista, ha tentato di evitare il controllo di polizia. L'uomo è stato raggiunto ed inseguito a perquisizione, nel su zainetto, sono state trovate quattro confezioni contenenti 61 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 60 grammi e diverso materiale per il confezionamento tra cui una macchina per il sottovuoto; all'interno del vano porta oggetti dell'auto altre 2 confezioni con circa 7 grammi di marijuana.

Il 23enne, napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato. Controlli sono stati messi atto dagli agenti del commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, anche all'interno del Parco Verde di Caivano: identificate 159 persone e controllati 89 veicoli.

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena, mentre transitavano in via Foria angolo via Michele Tenore, hanno controllato un uomo trovandolo in possesso di 19 involucri del peso complessivo di circa 13 grammi di cocaina. Il 48enne napoletano, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile, invece, hanno controllato un uomo in via San Giacomo che è stato trovato in possesso di una busta con 10 confezioni contenenti complessivamente circa 1100 grammi di marijuana, un pezzetto di hashish del peso di circa 10 grammi, e 200 euro in banconote; arrestato un 27enne di Formia, con precedenti di polizia, anche specifici.