Napoli Est, uffici comunali di Ponticelli: affidati i lavori ma si attende il progetto

Prossimi i lavori utili a riaprire la sede municipale di Ponticelli, nella zona Est di Napoli, chiusa la scorsa primavera per problemi di sicurezza. Il Comune di Napoli, che ha messo a disposizione un milione di euro per riqualificare la struttura comunale di piazza Michele De Iorio, ha scelto le imprese che si occuperanno degli ulteriori lavori necessari a garantire i servizi ai residenti.

In particolare, dopo l'affidamento del primo lotto da 400mila euro, ora Palazzo San Giacomo ha individuato, attraverso un accordo quadro, i privati che concretizzeranno i restanti interventi per 600mila euro. Di questi 420mila per i lavori, 18mila per lo smaltimento dei rifiuti, 69mila per la progettazione cui si aggiungono altre spese per allacciamenti e incentivi ai tecnici comunali. L'importante cifra è indispensabile per mettere mano alle numerose problematiche emerse dopo anni di mancata manutenzione e usura e per i danni del maltempo: dalla copertura ai servizi igienici, dagli impianti agli infissi.





Occorre intervenire per restituire decoro e sicurezza ai numerosi spazi dell'edificio così da garantire le migliori condizioni per personale e utenti. La chiusura della sede municipale di Ponticelli - una delle tre gestiste dalla Municipalità di Napoli Est - è stata decisa, a maggio 2023, proprio per le criticità nei diversi uffici denunciate dai lavoratori. La scelta ha inevitabilmente avuto ricadute sui cittadini costretti a raggiungere la sede di via Atripaldi a San Giovanni a Teduccio, l'unica attiva nel vasto territorio municipale, per accedere ai servizi demo-anagrafici.

L'apertura del cantiere dipende dallo sviluppo della progettazione alla quale lavora un gruppo di dipendenti comunali.

Approvati tutti i documenti si concluderà l'iter e potranno essere consegnati gli spazi alle imprese così da entrare nel vivo della riqualificazione.