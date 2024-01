Napoli, arrestato rapinatore di 19 anni: fermato in un circolo ricreativo al rione Conocal nonostante i domiciliari

Sono quasi le 23 e i carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale decidono di controllare un circolo ricreativo nel rione Conocal, quartiere Ponticelli. Ci sono molti ragazzi nel locale. Si tratta di un 19enne. Il ragazzo è già noto alle forze dell'ordine e quando vede i militari prova a nascondersi. Dopo le tante persone controllate arriva anche il turno del 19enne ormai scoperto.

Il ragazzo fornisce delle generalità ma i carabinieri ricordano quel volto e gli approfondimenti sono necessari. Non dovrebbe essere in quel circolo, il 19enne è sottoposto agli arresti domiciliari per rapina aggravata. I carabinieri lo arrestano e ora è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di «evasione e di falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sull'identità».