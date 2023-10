Napoli Est, beni pubblici da valorizzare: a gara un'area parcheggio di Barra

In città sono tantissimi i beni pubblici da valorizzare e, specie nella zona orientale, esistono spazi ed edifici abbandonati, senza manutenzione e cura da tempo. Si lavora per restituirli alla collettività, anche aprendo alla partecipazione dei privati, così da riconsegnare decoro e vivibilità alle diverse zone dei quartieri di Napoli Est.

In tale ottica Palazzo San Giacomo ha promosso un avviso pubblico per assegnare un suolo di proprietà comunale posto nel quartiere Barra.

L'obiettivo è «promuovere il riuso di locali e spazi afferenti al proprio patrimonio» così da «attivare processi virtuosi di promozione del territorio rivolti a implementare servizi e attività finalizzati ad accrescere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della città», si legge negli atti dell'ente di piazza Municipio. Si tratta, in particolare, di un ampio parcheggio posto in via Bartolo Longo, in prossimità dell'omonima stazione della Vesuviana. Lo spazio, di oltre quattromila metri quadrati, potrebbe essere utile ai tanti utenti che accedono alla linea di trasporto pubblico e ai cittadini che risiedono lungo via Bartolo Longo abbracciando due popolose zone dei quartieri Barra e Ponticelli.

Il canone mensile posto a base d'asta è di 2.650 euro mensili, cifra calcolata rispetto al numero di stalli disponibili per auto e moto nell'area e facendo una stima sul possibile fatturato dell’attività di parcheggio. Dunque, i privati dovranno presentare una offerta economica uguale o maggiore rispetto a quella specificata dagli uffici del Comune. L'assegnazione avverrà secondo il criterio della maggior offerta pervenuta e avrà una durata di nove anni, eventualmente rinnovabili. Il privato che ottiene in concessione il bene di Barra dovrà farsi carico anche delle spese per interventi di manutenzione, degli allacci delle utenze e di altri oneri eventualmente necessari per utilizzare pienamente il bene pubblico. L'avviso pubblico scade il prossimo 27 ottobre.

Il parcheggio di via Bartolo Longo è soltanto uno dei numerosi spazi pubblici di Napoli Est da valorizzare così da sottrarli all'abbandono e al degrado. Negli ultimi mesi l'amministrazione comunale lavora a un progetto più ampio che riguarda ampi terreni e spazi nei quali si immagina di realizzare, attraverso una doverosa rigenerazione, servizi e occasioni per la collettività. Una vera e propria sfida che dipenderà molto anche dal protagonismo dei privati, appunto.