Napoli, topi e degrado nel parco Troisi: dopo anni si bonifica la collinetta

Al via la bonifica della collinetta del parco comunale 'Massimo Troisi' di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona orientale di Napoli. L'ampio spazio, chiuso al pubblico da tempo, è in condizioni precarie per l'assenza di cura e manutenzione con una forte ricaduta sulla vivibilità della zona a ridosso del polmone verde.

Nel corso degli ultimi anni la boscaglia del Troisi, infatti, è diventata il luogo ideale non soltanto per migliaia di insetti ma anche per numerosi topi. Ad "approfittare" della tranquillità dello spazio, posto nei pressi dell'ex laghetto e a ridosso di via Comunale Lieto, anche decine di galli e galline. L'avvio della consistente pulizia della collinetta è stato annunciato da Daniele Simonetti, consigliere del Partito Democratico della VI Municipalità di Napoli e presidente della commissione con deleghe all'ambiente e al territorio, che si è fatto carico della circostanza attivando un confronto con gli uffici di Palazzo San Giacomo e altri enti competenti tra cui l'ASL vista la precaria situazione igienico-sanitaria.

Dall'interlocuzione è emerso che lo specifico spazio della collinetta è stato escluso dall'intervento di riqualificazione che interesserà il parco Troisi grazie alla disponibilità di fondi dal Piano Strategico di Città Metropolitana. L'urgenza di ripristinare igiene, sicurezza e decoro a favore di residenti e dei numerosi fruitori del bene comunale di Napoli Est ha reso necessario la programmazione di un intervento in tempi rapidissimi. Difatti, a occuparsi della manutenzione delle numerose specie arboree sulla collinetta sarà la società regionale SMA Campania. Le operazioni, avviate questa mattina, dureranno alcune settimane.

«Sono contento e soddisfatto per vari motivi: in primis per aver fatto mio il grido di allarme dei tanti cittadini che abitano nelle strade afferenti la collinetta, che da mesi vivono in condizioni di estremo disagio igienico-sanitario, poi per il grande contributo di ogni commissario della commissione che presiedo ma soprattutto per aver attuato, per un problema che esisteva da più di cinque anni, il vero e tangibile significato della politica del fare», afferma il consigliere municipale Daniele Simonetti, che spiega: «Grazie ad una stretta sinergia, che come unico interessa ha il benessere del territorio, tra me, quindi la mia commissione, e Fiorella Saggese, presidente commissione verde e salute del Comune di Napoli, sì è giunti in soli due giorni ad impiegare la SMA Campania nel recupero della collina del Parco Massimo Troisi».

«La nostra caparbietà - rivendica Simonetti - ha permesso alla collina, fino a oggi abbandonata, di poter aderire al progetto che prevede la valorizzazione del patrimonio verde regionale per mitigare i rischi connessi ai cambiamenti climatici", evidenzia il consigliere municipale che specifica: avremo anche la ripiantumazione di specie arboree che ben si adattano al clima e al passaggio di uccelli migratori».

La pulizia della collinetta, negata al pubblico per pericoli, "anticipa" i diversi interventi previsti con il progetto finanziato dall'ex Provincia. In attesa di concludere la fase di progettazione e di avviare la gara per aprire il cantiere, infatti, è necessario mettere mano alla manutenzione ordinaria così da assicurare decoro e pulizia nell'ampio polmone verde di San Giovanni a Teduccio.