Napoli, manutenzione per le case popolari: sprint per i lavori al rione Pazzigno

Diversi disagi nelle palazzine popolari di Napoli Est nelle quali, senza manutenzione da tempo, si fanno i conti con infiltrazioni d'acqua e altre forti problematiche. Ora si accelera per recuperare le parti comuni di diversi edifici tra cui quelli del rione Pazzigno di San Giovanni a Teduccio.

Gli edifici sono stati inclusi in un accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria così da mettere mano alle diverse criticità non affrontate da tempo e per le quali il Comune di Napoli ha stanziato apposite risorse. I fondi sono essenziali per affrontare forme di degrado e situazioni di pericolo che hanno forti ricadute sulla vivibilità degli spazi e sui residenti stessi. Si prova a rispondere ai problemi con i prossimi cantieri. In particolare, per avviare i lavori alla copertura delle abitazioni è necessario provvedere alla progettazione esecutiva che è stata affidata a un professionista per oltre 15mila euro.

Palazzo San Giacomo ha scelto di procedere, per il complesso di vico primo Pazzigno, all’esecuzione in via d’urgenza «in considerazione del fatto che il patrimonio immobiliare del Comune di Napoli necessita di interventi di manutenzione urgenti e indifferibili».

Non le uniche palazzine popolari inserite nei piani di manutenzione.

Si punta a riqualificare anche il rione Baronessa a Barra, alcuni alloggi del rione Villa a San Giovanni e gli spazi ai piedi delle “cinque torri” di Ponticelli. A questi interventi si aggiungono i consistenti progetti di rigenerazione urbana finanziati con il PNRR con cantieri aperti a Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio e in via Fuortes e in via Scarpetta a Ponticelli.