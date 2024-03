Napoli, cercasi giovani talenti della musica: a Ponticelli nasce un coro di voci bianche

A Napoli al via i provini per piccoli talenti della musica. Non un talent show ma un vero e proprio percorso per valorizzare passioni e competenze dei più giovani. L'opportunità arriva da Ponticelli e si rivolge a bambine e bambini dai 7 ai 12 anni che potranno formarsi per entrare a far parte di un nascente coro di voci bianche. In campo l'associazione culturale musicale “Armonia Cordis” che opera in città da ben 26 anni attraverso un coro fondato e diretto dal Maestro Giovanni Aprea.

I giovanissimi potranno prendere parte a una serie di lezioni per lavorare sulle competenze della pratica canora, a partire dalla respirazione, e impareranno a sentirsi parte di un gruppo insistendo su ascolto reciproco, confronto non competitivo, necessità di collaborare, interagire e socializzare.

L'altro importante obiettivo della nuova realtà è offrire al territorio una occasione per educare le giovani generazioni alla cultura dell’arte e del bello attraverso l'apprendimento del linguaggio musicale e l’esercizio della pratica vocale d’insieme.

Quella che sta per nascere è una vera e propria “palestra musicale” per giovani coristi. La formazione dei più piccoli partirà il prossimo settembre per concludersi a giugno dell'anno venturo. Il coro delle voci bianche - diretto dal Maestro Aprea in sinergia con insegnanti di scuola primaria e giovani animatrici - avrà casa nella congrega di Sant'Anna della storica basilica santuario Santa Maria della Neve in piazza Aprea, nel centro storico di Ponticelli.

Qui potranno prendere parte al percorso di alfabetizzazione musicale attraverso lezioni settimanali e attività ludico-formative. I bambini avranno l'occasione di partecipare a concerti e manifestazioni messi in campo dall'associazione su tutto il territorio nazionale e, in futuro, potranno far parte del coro maggiore, realtà che, nata nel 1997, ha alle spalle centinaia di concerti e altri eventi.

«È un’opportunità unica del suo genere che, per la prima volta, viene offerta ai bambini e alle bambine della periferia orientale di Napoli che intendono corroborare la propria passione e propensione verso la musica e, in particolare, il canto», spiega il Maestro Giovanni Aprea che evidenzia: «Il coro fornisce l’opportunità di aprire la mente, di collaborare, interagire, socializzare, di diventare parte di un gruppo dove tutti hanno un ruolo fondamentale. Nello stare insieme attraverso la musica si impara a stare bene con gli altri e a rispettare movimenti e regole comuni». «La proposta - insiste il Maestro Aprea - ha bisogno ora di essere divulgata, sostenuta e incoraggiata attraverso una seria azione di sensibilizzazione presso famiglie, parrocchie, enti e istituzioni del territorio perché possa partire e concretizzarsi così come sta avvenendo, con un’eccezionale enfasi, a Caivano».

Gli aspiranti coristi potranno farsi avanti entro il 13 aprile 2024. La candidatura, a partecipazione gratuita, avviene attraverso l'invio online di un breve video che aiuta a capire le attitudini vocali e musicali del bambino attraverso l'interpretazione del brano “Il Leprotto". Dopo una prima selezione si svolgeranno le audizioni in presenza con l'esecuzione del canto popolare “Sentiam nella foresta” e di esercizi ritmici e melodici proposti dal direttore. I materiali per partecipare alle audizioni e altre informazioni sono disponibili sul sito web dell'associazione www.armoniacordis.it.