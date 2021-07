Ponticelli, open day dello storico coro Armonia Cordis: cercasi voci intonate

Passione, volontà, voce intonata sono i requisiti richiesti per far parte dell'Armonia Cordis, storico coro di Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli. La realtà - nata nel 1997, con centinaia di concerti e altri eventi alle spalle - cerca “nuove leve”, persone appassionate di canto ma anche chi non si è mai cimentato in esperienze nel mondo musicale. Il primo 'open day' per chi ha intenzione di diventarne membro è oggi, martedì 13 luglio, alle 20:30 nella congrega di Sant'Anna presso la basilica di Santa Maria della Neve, nel cuore di Ponticelli.

Si cercano persone dai 16 anni in su, sia femmine che maschi, che possano mettere in campo le proprie energie e passioni con la possibilità di “lavorare” su doti e competenze mai coltivate prima. Difatti, dopo una prima audizione da parte del direttore, è previsto un percorso di formazione per una alfabetizzazione musicale e, regola fondamentale, per imparare la decodifica di uno spartito. Gli aspiranti coristi - oltre a essere intonati e avere musicalità - dovranno dimostrare costanza e determinazione.

Il coro Armonia Cordis è stato fondato alla fine negli anni Novanta dal Maestro Giovanni Aprea, insegnante di canto in un liceo musicale del casertano e direttore del coro liturgico della basilica del Carmine Maggiore di Napoli. Il coro di Ponticelli - attualmente composto da venticinque persone tra soprani, tenori, contralti e bassi - lavora su un repertorio variegato: dai canti liturgici che accompagnano le celebrazioni alla musica sacra, dalla musica profana a quella tipicamente natalizia. Numerosi gli eventi che hanno visto protagonista l’Armonia Cordis: dalle celebrazioni nel Duomo di Napoli a quelle in diverse città in tutta Italia. Tanti anche i concerti, specie quelli in occasione del Natale e dell'Epifania. In tanti anni di esistenza il coro di Ponticelli - che si incontra ogni martedì sera nella storica basilica di piazza Vincenzo Aprea - ha fatto nascere un gruppo di persone che, oltre a condividere la passione per il canto e per la musica, ha stretto legami di profonda amicizia. Altresì, la realtà è stata la prima esperienza per diversi appassionati che hanno fatto della musica la loro vita, come una giovane che ha poi studiato canto al conservatorio e ora gira il mondo come solista. Il coro è anche un momento di indispensabile socializzazione e una occasione di riscatto per i singoli e per il quartiere. Da oggi, dunque, l’Armonia Cordis si apre a tutti coloro che non hanno mai studiato musica ma che sappiano dimostrare di avere musicalità e di essere intonati. Una occasione per tanti che non hanno mai avuto l’opportunità di sperimentare la propria passione e di dare voce, è il caso di dirlo, alla propria dote.

L'audizione è un momento semplice ma essenziale per classificare il timbro e l'estensione della voce. Nessuna paura di non essere all'altezza: l’invito del Maestro Aprea è provare. «Il coro Armonia Cordis è nato dall’aggregazione di giovani coristi che non sapevano neanche di poter cantare in un coro» afferma Giovanni Aprea, direttore del coro Armonia Cordis, che spiega: «A chi è interessato a compiere questo tipo di esperienza dico sempre di darsi l'opportunità almeno di provare per sperimentare di quanto possa essere esaltante e gratificante il far musica insieme. Non occorrono particolari competenze: queste si acquisiscono strada facendo. Basta passione, buona volontà e un po' di voce intonata».