«Il Canto di Partenope»: i Neri per caso aprono il festival al Centro Asterix

Tutto pronto per Il canto di Partenope, il festival musicale che omaggia la storia della musica napoletana tra passato e presente, organizzato da Callysto Aps, con la direzione artistica di Fabio Micera. Sette giorni di eventi che vedranno esibirsi i più talentuosi giovani del territorio ed artisti di rilievo legati a filo doppio alla musica napoletana ed ai repertori della musica classica napoletana, da Murolo a Bruni. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e prenotabili attraverso la piattaforma Eventbrite, e sono ospitati a Napoli, presso il Centro Asterix in via Domenico Atripaldi, 52.



Si parte il 16 dicembre ore 20,30 con I Neri per caso. Evento andato sold out a poche ore dall’annuncio. Dal 2015, ai membri storici Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Mimì Caravano, Mario Crescenzo e Massimo de Divitiis si è aggiunto Daniele Blaquier. Il 21 dicembre, ore 20,30, tocca a Il Canto delle sirene, spettacolo a cura dell’Accademia Pricomusica, in cui si parte dalle donne cantate da Roberto Murolo e Sergio Bruni, per poi immergersi alla scoperta della canzone d’autore, patrimonio dell’umanità: solitamente struggente, solitamente famosa, solitamente immortale.

La Janara, la lavandaia, Santa Lucia, Partenope, sono solo alcune delle donne che racchiudono l’universo immaginifico femminile e che uniscono sacro e profano. Si prosegue il 22 dicembre ore 20,30 con il Concerto di Natale, a cura del Quintetto dell’Orchestra Mendellssohn, un punto di eccellenza della musica da camera partenopea. In scaletta brani della tradizione natalizia e reinterpretazioni uniche di brani celebri. La serata vedrà la partecipazione di alcuni cantanti dell’accademia Pricomusica. Il 27 dicembre alle 20, 30 si esibirà uno dei pianisti classici più apprezzati a livello internazionale: Genny Basso. Classe ‘1984, ottiene la nomination come Young Artist Of The Year dall’Opus Klassik con il suo primo disco.

La sua musica ha incantato l’Europa da Parigi a Berlino, passando per la Spagna. Il concerto sarà aperto da una giovane pianista, Martina Traini.

Il penultimo appuntamento sarà il 28 dicembre con il concerto Convivência che nasce dall’incontro tra Gabriele Mirabassi, uno dei massimi virtuosi odierni del clarinetto e la cantante Rosanna Mennella, ed affonda le radici nella musica popolare Sud Americana, facendo un parallelo con la musica del Sud, partendo dalle musicalità di Sergio Bruni. Il festival si chiuderà il 29 dicembre con “La notte dei cantautori”: serata concerto con tre giovani interpreti della canzone under 35 che apriranno il main event con un ospite a sorpresa della scena cantautorale partenopea. I cantautori che si esibiranno sono Verrone, KP e Aiyana.