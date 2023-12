Al teatro Ricciardi di Capua «Le Mani Avanti»: il coro a capella fragorosamente pop

Anche il mondo artistico festeggia l'arrivo del Natale. A tal proposito, al bellissimo teatro Ricciardi di Capua, il 23 dicembre si terrà «Le Mani Avanti», un coro a cappella un pò fuori dal comune.

Si tratta di una performace basata sulla voce dei coristi e sugli originali arrangiamenti di Gabriele D'Angelo. Il coro sarà squisitamente rumoroso, spaziando tra generi musicali e brani di artisti che non si può fare a meno di ascoltare e amare.

Da Michael Jackson a Frank Sinatra, da Sia a Florence and the machine, passando per Stevie Wonder e Ivano Fossati. Un evento che non si dimenticherà facilmente, prevedendo delle vere e proprie sperimentazioni musicali e vocali da parte degli artisti, i quali sconvolgeranno totalmente il «tradizionale» approccio corale, prendendo ispirazione dallo stile d'oltreoceano.

I coristi, inoltre, si cimenteranno in una performance che prevede la costruzione di brani estemporanei «basati su loop esclusivamente vocali e non preparati».

Il concerto è stato organizzato con un intento ben preciso, ossia quello di promuovere una musica che unisca, che incentivi la condivisione, attraverso lo strumento che lega tutti: la voce.