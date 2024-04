Un operaio di 33 anni, residente a Maddaloni, è morto nel primo pomeriggio vittima di un incidente mentre era al lavoro in un cantiere edile in via Fiume morto nel comune di Cancello Arnone.

Il giovane era alla guida di un'autopompa per la gettata del cemento quando è rimasto folgorato mentre faceva manovra per posizionarne il braccio.

Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco e personale del 118 con un'autoambulanza, ma per l'operaio non c'è stato niente da fare.