Grave lutto per la comunità di San Prisco che piange la prematura morte di uno dei suoi giovani, Giovanni Rodovero, 24 anni, deceduto ieri mattina a causa di un terribile incidente avvenuto sulla statale Sannitica tra Caivano e Marcianise. Il ventiquattrenne stava recandosi a lavoro quando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, la sua auto si è scontrata frontalmente con un altro veicolo. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo al giovane, morto sul colpo. L'incidente è avvenuto in un tratto stradale molto trafficato a qualunque ora del giorno, percorso da automobilisti ed autotrasportatori che, bypassando l'Autostrada del Sole, si spostano tra la provincia di Caserta e quella di Napoli, soprattutto per motivi di lavoro. La vittima, che circolava sulla Statale a bordo di una Panda, cercava di raggiungere la propria azienda nella zona di Caivano presso la quale lavorava come impiegato.

Quel viaggio purtroppo è stato l'ultimo. Giovanni, Gianni per gli amici, a lavoro non arriverà mai. Un triste destino si è frapposto alla sua giovane vita. A causa dell'urto violentissimo, il ventiquattrenne è rimasto privo di coscienza. Il corpo esanime, infatti, ha subito fatto temere il peggio. Sul posto, sono giunte immediatamente le ambulanze del 118, le squadre dei vigili del fuoco e le gazzelle dei carabinieri. Estratto dalle lamiere dai pompieri, il giovane è stato soccorso dal personale sanitario. I tentativi di rianimazione si sono rivelati, purtroppo, vani.

La vittima è deceduta subito dopo lo scontro tra il suo veicolo e l'altra autovettura. La salma sarà sottoposta ai rituali esami autoptici, a seguito dei quali sarà possibile ufficializzare la data dei funerali. Sulle cause del sinistro, viene mantenuto - al momento - il massimo riserbo. Secondo una prima parziale ricostruzione, sembrerebbe essersi trattato di un incidente frontale.

I rilievi effettuati dai carabinieri e dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, forniranno dettagli più chiari circa la dinamica del drammatico scontro.

Notevoli i disagi alla viabilità. La circolazione sul tratto della Statale Sannitica, interessato dall'incidente, ha subito inevitabili rallentamenti. Incolonnamenti si sono registrati su entrambe le corsie di marcia.

Il personale dei carabinieri si è prontamente adoperato per decongestionare il traffico in tilt, soprattutto a ridosso del punto in cui si è verificato l'incidente. Visibilmente scosso l'automobilista che era alla guida dell'altra autovettura. Le sue condizioni non sono apparse gravi. Soccorso e medicato dai sanitari del 118, l'uomo - trasferito presso l'ospedale di Caserta - non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Dolore e sgomento nella piccola comunità di San Prisco, dove il 24enne benché originario di Santa Maria Capua Vetere era molto conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio lasciati dagli amici e dalle tante persone che hanno voluto esprimere sui social il proprio rammarico per la prematura dipartita del giovane.

Anche il sindaco di San Prisco, Domenico D'Angelo, ha espresso a nome di tutta la cittadinanza profonda tristezza per la morte del ventiquattrenne. «Siamo molto scossi da questa terribile notizia ha dichiarato il primo cittadino e rivolgiamo alla famiglia di Giovanni il nostro più sincero cordoglio. Stiamo vivendo un momento molto difficile, a causa della recente morte di una altra giovanissima concittadina e questa nuova tragedia ci fa cadere in un grande sconforto».