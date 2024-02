Gestione e tecnologie per i dirigenti della sanità pubblica del futuro, corso Asl ad Aversa

Si terrà il giorno 27 febbraio alle ore 10 presso l’aula magna dell’Asl in via Santa Lucia n.81 Aversa la cerimonia di presentazione del corso di “Alta formazione di tipo universitario - Innovazione, Gestione, e Tecnologie per i dirigenti della Sanità pubblica del Futuro”.

Il corso è organizzato dalla direzione generale Asl Caserta in collaborazione con il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Destinato ai dirigenti della Sanità pubblica del futuro" è progettato per sviluppare competenze trasversali e integrate dell'area manageriale applicate ai sistemi sanitari complessi.

II corso sarà tenuto presso l’Aula magna del Servizio Formazione Aziendale diretto dal dott. Arcangelo Correra per la durata di 120 ore, articolato in lezioni di didattica frontale e seminari di approfondimento e laboratori didattici organizzati dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, e vede tra i docenti la prof.ssa Claudia Salvatore, ordinario di economia aziendale e la prof.ssa Maria Triassi, ordinario di Igiene e direttore del Dipartimento di sanità pubblica della Federico II. L’inaugurazione dei lavori avverrà alla presenza dei vertici dirigenziali aziendali e del direttore generale dott. Amedeo Blasotti con i massimi esponenti del mondo accademico protagonisti del corso.