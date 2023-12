Sorrento, il Coro di Santa Monica festeggia 40 anni con un concerto all'Annunziata

Una vera e propria festa per celebrare i 40 anni di vita di una delle più prestigiose corali della penisola sorrentina. Oggi pomeriggio, alle 17, è in programma un suggestivo concerto del Coro di Santa Monica presso la chiesa della Santissima Annunziata del centro storico di Sorrento.

Durante l'evento saranno presentate musiche classiche del repertorio che ha caratterizzato il percorso quarantennale della corale. Al termine è in programma l'esecuzione di un brano con numerosi strumentisti e maestri della penisola sorrentina che negli anni hanno accompagnato il Coro di Santa Monica in varie manifestazioni, con flauti, violini, violoncello, tromba, pianoforte, percussioni, clarinetto e una direzione del tutto eccezionale che sarà una grande sorpresa per il pubblico.