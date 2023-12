“O nennillo è turnato”, quattro voci partenopee per un messaggio di pace e speranza

Enzo Di Domenico, Pino Mauro, Mauro Nardi e Tommy Riccio interpretano il brano natalizio, “O nennillo è turnato” e lanciano un messaggio di pace e speranza per il futuro. La canzone, scritta e musicata da Enzo Di Domenico con gli arrangiamenti del maestro Alessandro Sgambati, è stata registrata a novembre presso gli studi “Emme61” e prodotta da Angelo Ucciero di “Partenope Tv”, con la direzione artistica di Renato De Carmine.

"È una iniziativa che ripetiamo volentieri, avendola già realizzata due anni fa in piena pandemia per lanciare un messaggio di pace e speranza. – afferma l’editore Angelo Ucciero - Ringrazio gli artisti che hanno partecipato e, soprattutto, il maestro Alessandro Sgambati”.

Il videoclip è in onda sull’emittente televisiva “Partenope Tv” ed è stato realizzato anche uno speciale dell’evento condotto da Magda Mancuso e curato da “Movida Television” di Lucio Ruggiero.

“La scelta di ripetere questa iniziativa ci regala tante emozioni. – precisa il direttore artisitico Renato De Carmine - E' una cosa bella, speciale ed originale, la facciamo con il cuore senza alcun guadagno. C’è da dire che non è più il Natale di una volta, ma si guarda sempre al futuro con fiducia e speranza e quindi iniziative come queste devono far riflettere”. La canzone sarà trasmessa anche dalle emittenti “Radio Studio Emme” “Radio Centro Campania” e “Radio Fm Music”.