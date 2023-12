Un «casino solidale» per aiutare i giovani con disabilità cognitive

Croupier e cassieri come in un vero casinò al servizio però del bene comune, con giochi classici come poker, blackjack e roulette. E' la formula ideata ad Agnano per il primo casinò solidale, promosso nel corso dell’evento benefico Special Christmas Party - Festeggiamo per Bene organizzato dal Gruppo Autoscala nei suoi 1700 metri quadrati di spazi espositivi a via Antoniana, dove da più di venticinque anni l'azienda propone solitamente la vendita di vetture nuove, a chilometro zero, aziendali ed usate.

Accolti dal patron Rosario Scala, in tanti hanno giocato ai tavoli verdi del casinò d'eccezione per raccogliere fondi da devolvere poi in beneficenza all'associazione «Si Può Dare Di Più», impegnata nell’inclusione sociale e lavorativa dei giovani con disabilità cognitive e comportamentali con corsi di cucina, laboratori artigianali e corsi di arte e di musica.

La serata, condotta da Flavio Sly, ha visto la presenza di ospiti come Luigi Auletta, imprenditore presidente del brand Impero Couture, Errico Porzio proprietario dell’omonima pizzeria e partner dell’iniziativa, Nicola Scudella, regional manager di Compass Banca S.p.A, altro partner della serata, l'avvocato e politico Riccardo Guarino, Salvatore Manna di Collezioni Regine ed il sindaco di Striano Antonio Del Giudice, oltre a vari sportivi tra cui la squadra di calcio del Napoli Futsal rappresentata per l'occasione da Fernando Perugino, capitano della squadra, Luca De Simone e Massimo De Luca.

«Nessuna iniziativa sostenibile può avere un impatto senza un vero coinvolgimento delle persone - ha spiegato Rosario Scala - Per questo, ci stiamo avvicinando con umiltà ad un tema così capitale per il futuro di tutti noi, qual è la sostenibilità.

Siamo partiti da una domanda, cosa serve al nostro territorio?, e stiamo interrogando persone comuni, politici, imprenditori e attivisti, per avere delle risposte efficaci e poter creare entusiasmo e consenso».

Un'iniziativa in cui Scala è già stato affiancato da diversi amici e partner, tra cui Fish Bar, Dolci Creazioni, LoJack, Foto Ema, Joia, Effetto Visivo, Contiello Candalino Dental Point, Mapfre Warranty e Bar in Movimento, sempre pronti a scendere in campo per una buona causa quale senz'altro è quella di Si Può Dare di Più: la onlus infatti opera dal 2014 per l’inclusione sociale e lavorativa dei giovani con disabilità cognitive e comportamentali attraverso l’organizzazione di corsi di formazione per ragazzi e ragazze. Organizza inltre corsi di sala, di cucina, laboratori artigianali e di orticoltura urbana, corsi di arte e musica e un percorso di autonomia denominato «Io Posso, Io Viaggio».