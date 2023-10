Omicidio di Mergellina: assolta la nonna del presunto killer

Assolta in appello, con un verdetto che ribalta e cancella la condanna rimediata in primo grado. Lunedì pomeriggio, sono stati i giudici della terza sezione di corte di appello ad assolvere Giuseppina Niglio, che in primo grado aveva incassato una condanna a otto anni di reclusione. Accolte le conclusioni difensive dell'avvocato napoletano Antonio Iavarone, che - alla luce dei riscontri raccolti - ha smontato le argomentazioni sostenute da due collaboratori di giustizia.

Giuseppina Niglio è la nonna di Francesco Pio Valda, a sua volta indicato come presunto assassino del 18enne Francesco Pio Maimone, consumato lo scorso marzo a Mergellina, nella zona dei chalet.

In primo grado, Giuseppina Niglio venne ritenuta legata ai gruppi Amodio-Abrunzo, al termine di indagini nate dall'omicidio Bottiglieri (per il quale la donna va considerata estranea, ndr) in uno scenario segnato dalla gestione di armi e dalle strategie di clan sanguinarie.

Intanto, la Dda di Napoli punta a chiudere le indagini sull'omicidio del malcapitato 18enne (ucciso per errore), al termine di una lite - dicono i pm - tra il gruppo dei barresi di Valda e quelli di rione Traiano.