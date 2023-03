Napoli Est, lavori e sosta selvaggia: caos e pericoli in corso San Giovanni

Lavori stradali e sosta selvaggia creano disagi in corso San Giovanni a Teduccio dove da tempo si lavora per la necessaria riqualificazione. L'importante strada del quartiere nella zona orientale di Napoli, infatti, è quotidianamente interessata dal passaggio di migliaia di veicoli che si spostano verso il centro città e verso le aree orientale e vesuviana ma pedoni e autisti devono fare i conti con cantieri e ingorghi.





L'asse costiero di Napoli Est è interessato, già da diversi mesi, da interventi di rifunzionalizzazione del sistema fognario e dalla successiva riqualificazione della strada. Ultimamente il lavoro si è concentrato nel tratto incastrato tra via Ponte dei Francesi e largo Tartarone dove è stato realizzato una barriera per separare la carreggiata dedicata esclusivamente al passaggio dei tram da quella per tutti gli altri veicoli. Come indicato dai segnali installati ai due estremi del cordolo, infatti, i conducenti hanno l'obbligo di lasciare libere le corsie destinate ai mezzi pubblici su rotaie e utilizzare la carreggiata lato mare. Una vera e propria sfida visto che quest'ultimo spazio del corso San Giovanni è quasi sempre occupato da veicoli in sosta selvaggia o da veicoli fermati in modo irregolare. Condizioni che tolgono spazio e che costringono coloro che proseguono in direzione centro a utilizzare le corsie destinate ai tram. Le manovre si fanno difficili e pericolose, specie in ora di punta e in giornate di festa, anche per chi prosegue in direzione Portici se si considerano le numerose automobili parcheggiate senza criterio. Finora la seperazione, realizzata di recente, non ha risolto le problematiche della viabilità del corso San Giovanni lungo il quale si concentrano centinaia di esercizi commerciali di ogni genere e migliaia di abitazioni.





A ben vedere il problema riguarda anche altri tratti della strada di Napoli Est. I veicoli fermati sui binari intralciano spesso il passaggio dei tram e non consentono al traffico di defluire regolarmente. Altri disagi per i micro-cantieri: si lavora ancora in via Comunale Ottaviano, traversa di corso San Giovanni, per la quale il Comune ha prorogato ancora una volta il divieto di transito (tranne per i residenti) che sarà attivo fino a venerdì 24 marzo. Occorre risolvere i problemi di interferenza tra i sottoservizi per poter "ricucire" la carreggiata e ripristinare decoro e sicurezza. Si lavorerà in corso San Giovanni per ancora molto tempo per completare gli interventi di rigenerazione urbanistica e ambientale previsti dal progetto di riqualificazione urbana dell'area portuale di Napoli Est.