Napoli, alla voragine di via Morghen le indicazioni di via Manzoni

La sequenza di dissesti a Napoli è impressionante. Non c'è nemmeno il tempo di disallestire un cantiere che subito bisogna realizzarne un altro. Così capita che le recinzioni vengono "riciclate" senza nemmeno rimuovere le segnalazioni realizzate per lavori avvenuti in precedenza.

All'interno del cantiere di via Morghen dove da oggi sono iniziati i lavori di ripristino, ad esempio, c'è una recinzione sulla quale sono ancora presenti le indizazioni di circolazione alternativa predisposte per lo sprofondamento di via Manzoni, con tanto di spiegazioni per raggiungere via Cilea, Corso Europa e via Caravaggio che, dal luogo dov'è installato il cantiere attuale, distano due chilometri.