Manfredi e la voragine al Vomero: «Solo un episodio, monitoriamo tutto il quartiere»

«È un episodio, avevano messo dei cavi e non avevano ben compattato il terreno. Noi comunque stiamo facendo un'attività di monitoraggio molto attenta su tutto il Vomero». Così Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, in merito alla buca che si è aperta nel tardo pomeriggio di ieri in via Pietro Castellino, nel quartiere collinare.

Il primo cittadino ha evidenziato che l'amministrazione ha avviato «un progetto di digitalizzazione di tutte le cavità e aumenteremo anche il monitoraggio delle perdite idriche per valutare sempre meglio i possibili fattori di rischio. Ma non avvertiamo che ci sia una situazione di pericolo imminente e tutto va nella direzione di un maggiore controllo e di una maggiore attenzione».

Gaetano Manfredi ha sottolineato che «è molto importante fare manutenzione perché veniamo da troppi anni senza manutenzione e purtroppo questo è un problema che si vede».