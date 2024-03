A 10 giorni dalla voragine, sono cominciati oggi i lavori di ripristino del manto stradale di via Morghen. Secondo le previsioni la riapertura della strada avverrà tra 20 giorni.

Disposta anche una nuova viabilità per snellire il traffico: in azione i carri gru per rimuovere le auto nelle strisce blu davanti al supermercato Carrefour.