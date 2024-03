Napoli, voragine via Morghen. Manifestazione dei residenti

I residenti del civico di via Morgen 63, quello che dal giorno della voragine è stato sfollato, hanno organizzato una manifestazione per domenica mattina. Il raduno è previsto alle 11 in piazza Vanvitelli, poi il corteo intende percorrere l'area pedonale di via Scarlatti.

«Non vogliamo creare caos ma semplicemente svegliare le coscienze di tutti i vomeresi spiegando loro che l'intera collina è a richio di voragini e cedimenti e che, un domani, ognuno ptrebbe trovarsi al nostro posto». La protesta intende sensibilizzare le autorità affinché venga predisposta una precisa sequenza di verifiche su tutto il territorio per evitare che in futuro, si creino nuove situazioni di pericolo.