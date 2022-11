Napoli Est, a San Giovanni si estende il cantiere: lavori e disagi fino a Natale

Nuova fase dei lavori in corso San Giovanni a Teduccio, nell'omonimo quartiere della zona orientale di Napoli. Da mesi si interviene per la riqualificazione del sistema fognario operando sulla fascia costiera. Fino al periodo natalizio il cantiere riguarderà ulteriori aree dell'importante arteria che collega il centro città alla zona Est e ai Comuni dell'area vesuviana.

I lavori di rigenerazione urbanistica e ambientale compresi nel "Grande progetto di riqualificazione urbana dell'area portuale di Napoli Est" hanno modificato in parte le caratteristiche strutturali della sede stradale di corso San Giovanni. Per questo motivo è necessario regolamentare il traffico come fatto anche con l'ultima ordinanza adottata dal Comune di Napoli che riguarda, in particolare, il tratto prossimo all'incrocio con via Ferrante Imparato.

In effetti, fino al 20 dicembre 2022, nel tratto compreso tra i civici 151 e 185, sulla parte non interessata dai lavori, quindi lato monte, si suddivide la carreggiata in due corsie con sensi di marcia contrapposti. Si impongono il limite massimo di velocità di venti chilometri orari e i divieti di sorpasso, sosta e fermata. Per la sicurezza dei pedoni sono stati previsti un percorso protetto lungo la recinzione del cantiere lato corsia stradale e un attraversamento provvisorio.

L'ordinanza del Servizio Viabilità e traffico di Palazzo San Giacomo riguarda anche il tratto compreso tra via Ponte dei Francesi e il civico 151. Sulle due corsie create si potrà viaggiare entro i trenta chilometri orari. Coloro che sono alla guida dovranno prestare particolare attenzione all'area in cui è stato realizzato il cordolo in cemento che fa da separazione a due carreggiate. Quella lato mare è ulteriormente suddivisa in due corsie consenso di marcia contrapposto e destinata a tutti i veicoli: qui bisogna proseguire a trenta chilometri orari ed è vietato sostare se non nelle aree apposite realizzate per il parcheggio. Quella lato monte, invece, è riservata ai solo tram.

Dunque, questa nuova fase andrà avanti per buona parte del periodo delle festività natalizie e dovrebbe concludersi il 20 dicembre. Già da tempo residenti e passanti sono costretti a tollerare rallentamenti e ingorghi che si verificano in diversi momenti della giornata, come nelle ore di punta. Il corso del quartiere San Giovanni a Teduccio è quotidianamente attraversato da migliaia di veicoli, anche mezzi pesanti, rappresentando una via di comunicazione fondamentale per Napoli Est.