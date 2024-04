Napoli, fondi emergenza bradisismo: restyling a via Petrarca e via Orazio

Napoli, arrivano fondi della Città Metropolitana per consentire ai Comuni di attrezzarsi di fronte alle continue scosse di terremoto che si scatenano dai Campi Flegrei. Si tratta di 14 milioni di euro che dovranno essere investiti per mitigare i rischi delle scosse e garantire vie di fuga adeguate.

I finanziamenti fanno parte dell'avanzo libero di amministrazione della ex Provincia: sono stati destinati al capoluogo in seguito all'emanazione di una Legge del 7 dicembre 2023 che prevede, fra l'altro «la predisposizione ed attuazione di un piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate interessate e delle conoscenze sulla relativa pericolosità locale, rivolto al patrimonio edilizio pubblico e privato, finalizzato a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e ad individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico».

Il Comune di Napoli, dopo aver partecipato a riunioni congiunte con gli altri comuni interessati dal fenomeno del bradisismo, Pozzuoli e Bacoli, ha presentato la sua lista di interventi urgenti che è stata ammessa al finanziamento. Le prime due strade considerate determinanti dal Comune per realizzare lavori «finalizzati alla prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico», sono, nell'ordine, via Orazio e via Petrarca.

Nella deliberazione di Giunta con la quale si prende atto dell'ammissione al finanziamento, è scritto «la recente evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei ha imposto la necessità di adottare specifiche misure per fronteggiare, gli effetti dell'evoluzione di tale fenomeno».

Poi il documento prosegue «a seguito della convocazione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni beneficiari, tenutasi il 15.11.2023, si è avviato un processo partecipativo aperto, plurimo e collegiale, invitando le Amministrazioni interessate a trasmettere i quadri esigenziali connessi alla progettazione ritenuta compatibile con le linee di indirizzo del Piano Strategico, nonché per stabilire le linee d'indirizzo per l'accordo di programma, attesa l'urgenza degli interventi a causa del fenomeno bradisismico in corso».

Sulla scorta dell'urgenza dettata dalla crisi del bradisismo e dai continui terremoti, Napoli ha presentato una lista di lavori stradali considerati determinanti, tutti finanziati.

Di seguito il dettaglio nella precisa sequenza indicata dal Comune.