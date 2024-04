Napoli, 773 strade comprese nella zona rossa. Ecco l'elenco completo

Napoli, in caso di eruzione vulcanica c'è l'elenco di tutte le strade della zona rossa dalle quali bisogna fuggire. La lista è contenuta nell'allegato numero 1 del piano del Comune di Napoli per l'esodo in caso di emergenza dai Campi Flegrei e contiene ciascuna singola strada del capoluogo ricompresa nell'ampia zona rossa che coinvolge Napoli.



Si tratta di un elenco che contiene 773 nomi di vie della città, dal Vomero a Pianura, da Posillipo a Bagnoli.

Ecco la sequenza delle 773 strade che nei documenti di Palazzo San Giacomo rientrano nella zona rossa e sono quelle dalle quali gli abitanti dovranno evacuare in caso di emergenza.