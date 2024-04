Chiusa con soddisfazione la Napoli Racing Show con circa 20mila presenze, il lungomare si prepara già ai prossimi eventi. Il Giro d’Italia 2024 sarà l’occasione per l’avvio degli attesi lavori di pavimentazione di via Manzoni e via Orazio: si realizzeranno operazioni «parziali» per il rifacimento delle vie di Posillipo, nell’ambito dello stanziamento da 3,2 milioni di Città Metropolitana.

È questa una delle ricadute positive nell’ospitare i grandi eventi. Il tema è caldissimo, e le posizioni favorevoli e contrarie si fronteggiano quotidianamente sulla chiusura al traffico del lungomare (nella parte di via Caracciolo). Nelle prossime settimane, in ogni caso, tornerà la maxi-isola pedonale tra piazza Vittoria e il Consolato Usa. Il traffico sarà nuovamente deviato sulla Riviera di Chiaia a ridosso della Napoli Running, al via il 21 aprile, e del già citato Giro d’Italia. Per evitare gli ingorghi, dalla commissione Trasporti di via Verdi arrivano alcune proposte alla giunta: «Lo smistamento degli aliscafi a porta di Massa» e «il divieto di parcheggio su Riviera di Chiaia».

Adrenalina anche ieri, per la Napoli Racing: il trofeo assoluto è stato vinto da Gianluca Miccio della Vomero Racing (1’35’’31). Nella categoria Ferrari, Paolo Scudieri primo davanti a Giuseppe Casillo. Nel Gt ha vinto Sabatino Di Mare, secondo Carlo Casillo. Nelle bicilindriche il cantante neomelodico Antonello Ilardo, tra i prototipi Luigi Vinaccia. Ma torniamo al Giro: la tappa del 12 maggio sarà lunga 212 km (partenza da Avezzano). I ciclisti entreranno in città a Coroglio, poi pedaleranno in via Petrarca, via Orazio e via Manzoni. Volata finale in via Caracciolo. In queste ore prenderanno il via le operazioni di Napoli Servizi sul percorso.

«Le strade che costituiscono il tracciato del Giro di Italia 2024 sono grossomodo le stesse del ‘22 - spiega l’assessore comunale alla Mobilità Edoardo Cosenza - Le strade non necessitano dunque di particolari interventi di manutenzione, anche in considerazione del fatto che alcune tratte sono state riasfaltate di recente da Abc dopo la sostituzione di condotte idriche. Questa settimana Napoli Servizi effettuerà una ricognizione lungo il tracciato ed eseguirà la riparazione dei dissesti che saranno eventualmente rilevati. L’amministrazione conta inoltre di eseguire, almeno in parte, la ripavimentazione di via Petrarca e via Orazio, per i quali è in corso di perfezionamento la procedura di finanziamento nell’ambito delle risorse stanziate dalla Città Metropolitana di Napoli». Parliamo di 3,2 milioni circa. La Napoli Running, invece, interesserà tutta l'area tra piazza Sannazaro e piazza Vittoria, compresi viale Gramsci e piazza della Repubblica, esclusa la sola Riviera di Chiaia.

La Riviera di Chiaia

Senza via Caracciolo e con i cantieri in via Partenope, che è comunque pedonale, la Riviera resta l’unico sfogo per la circolazione. Secondo il presidente della commissione Trasporti in consiglio comunale Nino Simeone, «serve un tavolo per l’organizzazione degli eventi - spiega - Non si può dire di no alle competizioni, ma vanno evitati gli errori commessi col Napoli Racing Show. Il piano traffico del 2022 per il Giro funzionò: furono chiusi gli accessi a valle e a monte del percorso. Si avvisino subito locali e ristoranti in vista delle cerimonie, numerose in questo periodo. Inoltre, alcuni aliscafi in partenza dal Beverello potranno essere spostati al porto e bisogna potenziare i bus. Per evitare gli imbuti lungo la Riviera di Chiaia, vanno poi vietati i parcheggi sulle strisce blu nelle date degli eventi. In queste due domeniche di gare, i napoletani non dovranno prendere la macchina salvo casi urgenti».