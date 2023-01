Meteo Napoli e Campania domani, altre 24 ore di maltempo: la Protezione civile diffonde la mappa dei rischi

Neve, allagamenti, frane in Campania. La Protezione civile mette in guardia sindaci e cittadini, resta alta l'allerta per altre 24 ore. Con pericoli idrogeologici, piogge e temporali in quasi tutta la regione. In particolare, dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, domenica 22 gennaio, resta in vigore l'allerta di livello giallo nelle zone 1,3,5,6,8 (Piana campana, Napoli, isole del gofo di Napoli, area vesuviana; penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; Piana Sele e alto Cilento; basso Cilento); mentre nelle restanti zone (2, 4 e 7: Alto Volturno e Matese; Alta Irpinia e Sannio; Tanagro), dalla mezzanotte cessa l'allerta e si passa dal "giallo" al "verde".

Ma, nelle aree indicate, la perturbazione continuerà a insistere. Soprattutto sulla fascia costiera e potranno ancora verificarsi frane e caduta massi, anche se non piove, per effetto dei temporali dei giorni scorsi. Rischio allagamenti anche delle strade, ruscellamenti e possibili voragini. Previste altre nevicate dai 400 metri e gelate.