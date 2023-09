Distributore di benzina "minacciato" dalle fiamme a Buonabitacolo

Sono "strani" gli incendi quest'anno nel Vallo di Diano. Si sviluppano soprattutto in pianura.

E proprio un rogo in piana ha destato non poca preoccupazione. Il fuoco infatti ha lambito un terreno incolto poco distante da un distributore di carburante nel territorio comunale di Buonabitacolo, in località Tempa Molino.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio. Il pronto intervento della squadra Antincendio Boschivo della Comunità Montana guidata dal capo squadra Grieco, della Protezione civile Vallo di Diano e del Distaccamento dei vigili del fuoo di Sala Consilina per fronteggiare e circoscrivere le fiamme alimentate dal forte vento.

In fiamme circa 5mila metri quadrati andati in fumo tra cui una piantagione di nocciole.