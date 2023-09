Ancora una tragedia nel Vallo di Diano. A perdere la vita, a causa di una caduta, è il 77enne Michele Cimino. L’uomo, nel tardo pomeriggio di martedì stava passeggiando nei pressi di un bosco in località San Marco a Teggiano quando per motivi incerti è caduto.

Secondo quanto emerso l’anziano è stato soccorso da alcune persone prima che arrivassero i soccorsi. Considerato il grave quadro clinico per i vari traumi riportati dalla caduta è stato necessario l’arrivo di due mezzi di soccorso. Stabilizzato sul posto da medici e infermieri, il pensionato è stato trasferito al pronto soccorso di Polla dove purtroppo è deceduto.

APPROFONDIMENTI Colpaccio in un bar a Pagani, vinti 100mila euro con «Million Day» Salerno, i ragazzi del campo scuola «Anch'io sono la protezione civile» in visita al Gruppo della guardia di finanza Scafati, rapina all'American bar, rubati soldi e Gratta e vinci per 15mila euro

La caduta potrebbe essere stata causata da un malore oppure da un piede messo in fallo. La salma è stata già liberata, nessuna inchiesta è in corso. Resta invece il dramma che ha colpito la comunità teggianese. Nel medesimo momento in cui si è verificata la caduta, sempre a Teggiano si è anche registrato un incidente. Uno scontro tra due automobili sulla Teggiano-Polla all’altezza dell’incrocio con la provinciale 307. Nell’impatto tra le due vetture, una persona, un uomo di 75 anni è rimasto ferito.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportarlo all’ospedale di Polla. Non di grave. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia municipale di Teggiano.