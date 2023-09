Scafati, rapina all'American bar, rubati soldi e Gratta e vinci per 15mila euro

Rapina all'American bar in via Lo Porto la notte scorsa. In azione tre malviventi armati di pistola che hanno minacciato i titolari rubando l'incasso della giornata e "gratta e vinci".

Un bottino di circa 15mila euro, secondo una prima stima.

I tre balordi hanno fatto irruzone nel bar poco dopo mezzanotte, costringendo il titolare e sua moglie ad uscire fuori. Un'azione di pochi minuti.

Giusto il tempo di raggiungere il registratore di cassa, rubare soldi e i "gratta e vinci" e scappare a bordo di due scooter.

Il titolare del bar ha postato sui social i filmati della rapina registrati dalle telecamere presenti all'interno dell'attività commerciale.