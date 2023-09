Si affaccia al balcone e scopre che gli stanno rubando l'auto, ladro in fuga

Si affaccia al balcone e scopre che gli stanno rubando la macchina, riesce a mettere il ladro in fuga. E' accaduto a Scafati, l'altro ieri, in via Casciello: ad agire un ragazzo - il ladro - che ha tentato di rubare un'auto in sosta, di proprietà di una famiglia residente in zona.

Il giovane era giunto sul luogo con una Panda grigia, probabilmente insieme ad un complice, pronto a fuggire una volta appropriatosi del veicolo. Pur alla presenza di molte persone che si trovavano di passaggio, ha tentato di forzare la portiera e rubare una macchina in sosta.

La sfortuna per lui ha voluto che la proprietaria si affacciasse al balcone di casa proprio in quel momento, cogliendolo sul fatto.

Una volta scoperto, il ladro è infatti fuggito. La donna ha cominciato a urlare, attirando anche l'attenzione di qualche passante.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, che potrebbero anche raccogliere le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona, ve ne sono diverse, per identificare il bandito. L'emergenza relativa ai furti d'auto è sempre presente nell'Agro nocerino sarnese.

Diversi gli episodi segnalati e denunciati anche nei comuni vicini, nelle ultime settimane, che il più delle volte restano impuniti perchè i veicoli vengono subito smontati e rivenduti, pezzo per pezzo, su mercati clandestini. Proprio qualche settimana fa, a Scafati, i carabinieri avevano scoperto un capannone con all'interno un'auto già smontata, rubata il giorno prima, insieme ad altri pezzi di altrettanti veicoli pronti per essere venduti.