Caposele: vola giù dalla finestra e finisce nel fiume, muore anziano

Un uomo di 82 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra della sua abitazione direttamente nel fiume Sele. L’episodio è avvenuto a Caposele. L’anziano potrebbe essere caduto, ma si valuta anche l’ipotesi del suicidio. Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’82enne non c’è stato nulla da fare. Il Cnsas – il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania - ha attivato il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sant’Angelo dei Lombardi, che è intervenuto prontamente sul posto per i soccorsi. Il recupero del corpo è stato effettuato in collaborazione tra Cnsas, Sagf, vigili del fuoco, carabinieri (che hanno avviato le indagini per fare piena luce sull'episodio) e protezione civile locale. Choc in paese per quanto accaduto. L’anziano era molto conosciuto e ben voluto.