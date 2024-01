Avellino: raid di ladri in dieci casette del mercatino di Natale, rubati soldi e oggetti

Raid ai danni delle casette del mercatino di Natale di piazza Libertà ad Avellino. I ladri hanno forzato le porte e si sono introdotti in dieci casette, rubando oggetti e i contanti custoditi nelle casse. L’azione è stata compiuta nel corso della notte. Il furto è stato scoperto dagli agenti della Polizia municipale di Avellino che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Si stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare gli autori. Il sospetto è su quattro persone.