Avellino: irregolarità in due strutture per anziani, scattano le segnalazioni alla Procura

Strutture socio-assistenziali per anziani non a norma in Irpinia. Le irregolarità sono state scoperte dai carabinieri del Nas. I controlli sono stati espletati insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. In due strutture sono state constatate irregolarità, a vario titolo, anche sotto il profilo della sicurezza antincendio, come la presenza di arredi e tendaggi non omologati con idonee classi di reazione al fuoco, ritardi nei controlli dell’impianto di rilevazione dei fumi, mancato aggiornamento del piano di emergenza e di evacuazione, insufficienza di lavoratori formati e designati come addetti alla prevenzione incendi. Le violazioni della normativa antincendio sono state comunicate alla Procura della Repubblica di Avellino.