Droga nelle parti intime per portarla al figlio detenuto, arrestata mamma di Avellino

Nasconde droga nelle parti intime per portarla figlio detenuto nel carcere di Ariano Irpino nel corso del colloquio. Una donna è stata arrestata. In una cella, invece, i detenuti si sono barricati all’interno per impedire una perquisizione. La polizia penitenziaria ha intercettato la signora e l’ha bloccata, grazie al fiuto del cane antidroga “Susy”.

La donna è stata segnalata in sala d’attesa. Poi la perquisizione da parte del personale femminile di polizia penitenziaria. Nelle parti intime, avvolti in tre involucri, era nascosto dell’hashish. A darne notizia è la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci.

Che aggiunge: «Durante una perquisizione in una cella i detenuti si sono barricati in cella per impedire le operazioni. È stato necessario l'intervento con scudi e caschi per riportare l'ordine e la sicurezza.

I detenuti in questione sono stati posti in isolamento. Si confida nell'immediato trasferimento dei detenuti resisi responsabili di questi gravi e violenti episodi».