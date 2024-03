Napoli, arrestato pusher con cinque involucri di cocaina

Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato di Vicaria-Mercato, durante i servizi predisposti, in via Cesare Rossaroll, hanno notato due giovani che alla loro vista hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

Per tale motivo, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di essi il quale, durante la fuga, ha tentato di disfarsi di 5 involucri di cocaina ed è stato trovato in possesso, altresì, di 155 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Pertanto il prevenuto, un 40enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente.