I carabinieri della stazione di Gragnano hanno denunciato per produzione di stupefacenti un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 9 piante di cannabis, 2 lampade ad alta intensità e materiale vario per la coltivazione indoor.

In una parete esterna all’abitazione, rinvenute 13 dosi di cocaina e 60 di crack. Per il 22enne una denuncia in stato di libertà.