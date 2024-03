Napoli, arrestato con mazze da baseball e droga in auto

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia e dell’ufficio prevenzione generale hanno intercettato un uomo a bordo di una vettura in via Taddeo da Sessa. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il predetto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in Traversa II Fosso del Lupo, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di due mazze da baseball e 230 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto nove involucri di hashish del peso di 19 grammi.

L'uomo, 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato dunque arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.