Napoli, arrestato a Secondigliano spacciatore di 19 anni

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Francesco Bolvino, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter intento a confabulare con una persona.

Il sospetto dei poliziotti ha trovato un riscontro fondato quando il conducente, dopo aver ricevuto del denaro dal soggetto con il quale si stava intrattenendo, era in procinto di consegnargli qualcosa; in quei frangenti, il sospettato, accortosi della presenza degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga, scaraventando lo scooter contro l’autovettura di servizio ma è stato bloccato e trovato in possesso di 44 involucri di cocaina del peso di 8 grammi circa e di 210 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, l’indagato, identificato per un 19enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.