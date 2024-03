Ennesima violenza a Napoli, un uomo di 50 anni ha minacciato in strada i genitori anziani della sua ex “colpevoli” di averle dato rifugio.

I carabinieri lo hanno condotto in caserma, ma subito dopo l'uomo ha anche aggredito un militare.

Per l'uomo è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, risponderà anche di resistenza a pubblico ufficiale.