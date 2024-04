Con la droga in viaggio verso Sorrento, 23enne arrestato

Sabato scorso, nel corso del pomeriggio, gli agenti del commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio lungo la strada statale 145 Sorrentina, all'altezza del borgo di Seiano, nel Comune di Vico Equense, hanno fermato un giovane in viaggio verso la Costiera a bordo di uno scooter. Nel corso delle verifiche il ragazzo è stato trovato in possesso di 2 involucri di cocaina del peso di 2 grammi circa.

Per questo motivo gli operatori, coordinati dal neo dirigente della polizia di Stato di Sorrento, vice questore Alfredo Petriccione, dopo averlo identificato per un 23enne, lo hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.