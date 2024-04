È stato affidato allo scrittore Nicola Pesce il taglio del nastro per l’inaugurazione della nuova biblioteca attrezzata al secondo piano della scuola don Bosco.

L’ospite d’eccezione è stato invitato dalla docente responsabile, Genni Borriello, ed è stato accolto con musica e balli dai piccoli lettori che, alla presenza del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e dell’assessore alla pubblica istruzione, Mariateresa Sorrentino, hanno anche riletto alcuni passi del volume «La volpe che amava il libri».

Un’occasione speciale per la dirigente scolastica, Rosanna Ammirati, che aspettava questo momento da otto anni: tanto c’è voluto, infatti, per realizzare il progetto – ovviamente rallentato dalla pandemia - al quale si è dedicata con passione e determinazione l’insegnante Genni Borriello. «Quando sono arrivata in questa scuola - dice la dirigente dell'istituto comprensivo Don Bosco-d’Assisi, Rosanna Ammirati - la biblioteca era un deposito. È stato necessario svuotare i locali prima di ristrutturarli, dipingerli e trasformarli in un luogo dedicato ai libri e alla lettura.

Tutto merito della docente Genni Borriello che per rendere concreto questo sogno ha lavorato senza risparmiarsi e, anzi, mettendoci l’anima. Avrà sempre il mio appoggio per ogni iniziativa che vorrà prendere per promuovere le attività della biblioteca e in favore dei nostri ragazzi».

Semplice e di grande effetto l’accoglienza che gli alunni, con l’aiuto dei docenti, hanno riservato agli ospiti. Arianna De Marco, 9 anni, allieva della IV elementare, sezione C, ha indossato un kimono rosso e ha ballato con il piglio della professionista. Aniello Gargiulo, 12 anni, alunno della II A, sezione musicale, ha suonato il violino tra una lettura e l'altra, mentre i piccoli Giacomo, Chiara e Fabio, della scuola materna, con la tenerezza dei loro tre anni, sono arrivati nella nuova biblioteca indossando le maschere della volpe, del topolino e del corvo, i personaggi della storia fantastica firmata da Nicola Pesce. «La presenza dello scrittore nella nostra tana dei racconti - dice Genni Borriello - è stata un dono davvero speciale.

Nicola Pesce ha interagito con i ragazzi in modo spontaneo e familiare, evidenziando con una modalità davvero coinvolgente significati e messaggi del suo racconto. Rapportarsi a lui e ai retroscena della sua scrittura è stato emozionante; la dinamica che si è creata nella biblioteca è stata magica e questo è accaduto soprattutto grazie alla forza trainante dell’autore e al racconto La volpe che amava i libri».