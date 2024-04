Ormai la scissione è avvenuta da un po’. E «NapoliCittàLibro» presenta il suo programma, dal 14 al 16 giugno, alla Stazione Marittima. E soprattutto cala l’asso del patrocinio del Comune, da contrapporre a quello della Regione al «Campania libri festival», che si tiene al Palazzo Reale sinora con ben altro programma e clamore. Insomma, ormai anche istituzionalmente, Napoli ha due (anzi più di due, viste le altre iniziative alternative) saloni del libro, con i relativi universi e iniziative che si muovono attorno.

La manifestazione organizzata dall’associazione Liber@Arte, presieduta dagli editori Alessandro Polidoro e Rosario Bianco, danno, nella conferenza stampa alle Gallerie d’Italia, a cui partecipa anche il sindaco Manfredi, numeri in aumento. Saranno 136 gli editori partecipanti, molti anche di livello nazionale. E poi tanti scrittori che si alterneranno nella tre giorni.

«È un’occasione significativa per la città perché mette al centro il tema del libro, della lettura e dell'editoria che sono fondamentali per lo sviluppo culturale di Napoli, città che ha una grande tradizione in questo settore e ha bisogno di crescere ancora e di riuscire ad avere anche un’industria editoriale all'altezza» si dice convinto Gaetano Manfredi.

Non è un caso che dopo le «Tempeste» dello scorso anno, il tema di giugno sia «Ri-generazioni». «Consideriamo questa l'edizione della consapevolezza e della maggiore età», spiegano Polidoro e Bianco, «abbiamo messo a frutto le esperienze fatte e abbiamo lavorato con grande intensità per la costruzione di una rete internazionale di città e di gemellaggi che parte da Napoli».

Cinque le isole tematiche: «Generazioni» che vedrà, tra gli altri, la partecipazione di Ginevra Lamberti (Marsilio) che sarà al Salone con Il pozzo vale più del tempo; «Generi» dove protagoniste saranno le voci delle donne di ieri e di oggi; «Nuove memorie» e «Visioni» dove sarà dato spazio alle connessioni tra la pagina scritta e le arti e infine «Cognizioni».

Tra gli ospiti internazionali, Daniel Saldaña París, pluripremiato poeta, saggista e romanziere, uno dei più importanti scrittori messicani contemporanei, in tour promozionale in Italia del romanzo Il ballo e l'incendio, in uscita per Polidoro; la scrittrice e direttrice della «Feria del libro» di Cali, Paola Guevara, e la scrittrice e giornalista colombiana Isabella Prieto Bernardi insieme a Victor Diusabá.

Accanto all’Associazione campana editori (Ace), hanno confermato la partecipazione anche l'Associazione pugliese editori con 33 marchi, quella marchigiani (12) e quella siciliana (21).

«Come avevamo promesso siamo qui», rimarca Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune, «e sosteniamo la manifestazione che si pone l’obiettivo di diventare il vero e proprio salone del libro della città».

Insomma, la sfida è lanciata, anche se i grandi marchi prediligono la kermesse affidata a Massimo Adinolfi, quest’anno in programma dal 3 al 6 ottobre. Si sono coinvolte le dieci municipalità cittadine, perché come ricorda Manfredi, «Napoli deve essere policentrica», con scuole di quartiere, biblioteche, associazioni, istituti culturali e progetti. Confermata la collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics, visto che con il fumetto si intende rivolgersi a i più giovani e anche quest’anno i docenti dell’accademia leader in Italia per la formazione nelle arti visive terranno laboratori dedicati al fumetto e ai nuovi media.

Tra gli ospiti il giornalista e scrittore Michele Masneri presenterà in anteprima nazionale il romanzo Paradiso, in uscita per Adelphi, mentre torna l’autrice Marilù Oliva che presenta il suo ultimo libro L’Iliade cantata dalle dee (Solferino).

In «Generi», tante le voci di donne di ieri e di oggi: Angela Iantosca, Ventuno le donne che fecero la costituzione (Paoline editoriali libri); Esther Basile, Sinfonia a tre voci, Dacia Maraini, Elsa Morante, Annamaria Ortese (Homo Scrivens); Donatella Trotta con un incontro dedicato a Matilde Serao; Mirella Armiero racconta Fabrizia Ramondino attraverso Modi per sopravvivere. Scritti politici 1973 – 2008 (E/O); Brunella Schisa, Il velo strappato (HarperCollins), Gabriella Genisi con Silvia Spider e il ragazzo scomparso (Piemme).

Tra attualità e passato i percorsi pensati per «Nuove memorie» vedranno protagonisti Anna Cherubini con Diventeremo amiche (Solferino), un romanzo su Emanuela Orlandi; il giornalista Paolo Conti, che ha curato il libro Volevo fare il giornalista-giornalista. Le inchieste sui grandi misteri italiani di Andrea Purgatori, pubblicato da Solferino; Lorenzo Marone, Pennablù (Marotta&Cafiero); Attilio Bolzoni, Controvento (Zolfo editore); Carmen Pellegrino, Dove la luce (La nave di Teseo).

In «Visioni», spazio alle connessioni tra la pagina scritta e le arti: Pierdante Piccioni, medico la cui storia ha ispirato la fortunatissima serie Rai «Doc» presenta il suo ultimo libro, Io Ricordo tutto, Marietti 1820; Maurizio Braucci, scrittore e pluripremiato regista e sceneggiatore presenta il suo ultimo libro di racconti Qualcosa di simile ai suoni del bosco (E/O); Angelo Petrella, scrittore, traduttore e autore di soggetti e sceneggiature per le serie tv «La nuova squadra», «I bastardi di Pizzofalcone», «Resta con me» e «Mare fuori», presenta La fine dei fagioli. Dieci scrittori francesi che mi hanno rovinato la vita (Italo Svevo); lo scrittore e sceneggiatore, Paolo Piccirillo, autore di sceneggiature per Rai, Prime Video, Netflix e Sky presenta il suo romanzo L’invasione (Fandango); l’attore Massimiliano Gallo presenta Favoloso. Favole e pensieri per grandi mai cresciuti (Edizioni Mea).