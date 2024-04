«Primavera con Manzoni a Napoli»: la rassegna su «I Promessi Sposi»

L'associazione «Progetto Sophia. Donne verso la Bellezza» presenta «Una Primavera con Manzoni a Napoli. Nessun uomo è solo» una serie di incontri volti a indagare tematiche de «I Promessi Sposi», aperti a tutti coloro che sono interessati, sia professionisti del settore letterario che semplici appassionati.

L'obiettivo è quello di porre l'opera di Manzoni sotto una luce non accademica, in un'atmosfera informale, superando i limiti imposti dagli ambienti scolastici. La rassegna di incontri si avvarrà di figure esperte del panorama letterario provenienti da tutta Italia, come: Alfonso Cipolla, Francesco de Cristofaro, Carlo Ossola, Alessandro Rak e Michele Rak, coadiuvati dalla guida dell’esperto manzoniano Marco Viscardi.

La rassegna prenderà il via giovedì 18 aprile alle 16:00, con l’incontro intitolato «L’immaginario», nella suggestiva sala di lettura della Biblioteca dell' Università di Napoli Federico II. Dal fascino delle fiabe che hanno ispirato il racconto fino al meticoloso progetto iconografico del romanzo, dettato personalmente da Manzoni, l'incontro esplorerà il vasto territorio dell'immaginario manzoniano. La conduzione sarà affidata ad Alfonso Cipolla, direttore dell'Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, noto anche per aver scritto il libro «Orchi, antropofagi, macellai: storie varie per bambini succulenti», e al critico letterario Michele Rak, autore di opere come «Napoli Civile» e «Logica della fiaba: fate, orchi, gioco, corte, fortuna, viaggio, capriccio, metamorfosi, corpo». Inoltre, sarà presente il fumettista e regista Alessandro Rak, che condividerà la sua esperienza sulla creazione del film d’animazione «Gatta Cenerentola», presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e candidato in diversi festival di prestigio.

Il secondo incontro, intitolato «Le Relazioni», avrà luogo sabato 20 aprile alle 10:30, a pochi passi dal Duomo, presso la Chiesa dei Girolamini, gioiello barocco riaperto al pubblico alla fine di marzo dopo anni di chiusura. In questo caso i relatori saranno Francesco de Cristofaro, insignito del premio Sapegno per il suo lavoro «Zoo di romanzi. Balzac, Manzoni, Dickens e altri bestiari», e autore di un importante edizione commentata dei Promessi Sposi pubblicata da Rizzoli e il suo profilo critico dell'autore; insieme a Carlo Ossola, filologo e critico letterario, professore onorario al Collège de France, membro dell'Accademia dei Lincei e co-direttore della rivista «Lettere Italiane».

I due relatori guideranno il pubblico nell'esplorazione delle relazioni all'interno e intorno all’opera manzoniana, definita da Italo Calvino, appassionato lettore di Manzoni, «romanzo dei rapporti di forza».

I testi di Marco Viscardi

L'intera serie di eventi, sostenuta con il patrocinio della Regione Campania e del Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si basa sui testi di Marco Viscardi raccolti in «Un'estate con Manzoni», volume prossimamente disponibile nelle librerie. Sarà offerta ai partecipanti agli eventi la possibilità di consultare e acquistare il libro in anteprima.